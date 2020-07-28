KOCAELİ 17 günlük yaşam savaşını kaybeden Hamza bebek toprağa verildi

17 günlük yaşam savaşını kaybeden Hamza bebek toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkondan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün süren yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki Hamza Küçük, toprağa verildi.

10 Temmuz günü Körfez Güney Mahallesi'ndeki evlerinin 2. kattaki balkonundan düşen Meryem ve Yahya Küçük çiftinin ikiz çocuklarından 2 yaşındaki Hamza Küçük, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün süren yaşam savaşını kazanamadı. Dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden bebeğin cenazesi, bugün evinin önünde helallik alınmasının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na getirildi. Küçük çocuğun cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.