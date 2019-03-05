"Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 2.'si gerçekleştirilecek olan "Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarın açılışı 6 Mart Çarşamba günü saat: 12.30'da Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak.

BU YIL 2. KEZ YAPILACAK

Kocaeli'nde tarımın her alanına önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarıma hizmet eden tüm resmi kurumların katılımı ile çiftçilerin buluşacağı önemli bir fuarı gerçekleştirecek. Çiftçileri tarımın her alanında uzman firmalar ile buluşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarını" gerçekleştiriyor.

200 AŞKIN FİRMA VE BELEDİYE

6-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuar için hazırlıklar tamamlandı. 2. kez düzenlenen fuara bu yıl tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 200'ü aşkın firma, 30 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden katılım sağlandı.

FUARDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

Geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda bu yıl da önemli etkinlikler yapılacak. Bu yıl fuarda hayvancılık, tavukçuluk ve süt endüstrisi ile sera, bahçe ve süs bitkileri endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünler sergilenecek. Fuarda ayrıca özel danışmanlık firmaları ve TİGEM başta olmak üzere, tarım ve hayvancılık alanlarında görev yapan resmi kurumlar, ziyaretçiler ile bilgi paylaşımında bulunacak.

ATA TOHUMU DAĞITILACAK

"Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın" Bu yıl ki ana teması yerel (ata tohumları) olacak. Fuarda ayrıca yerel (ata tohumu) dağıtımı ile yerel tohumun üretiminin önemi ve sürdürülebilirliği konularında seminerler yapılacak. Çiftçilere her yıl yapılan ilkbahar ve sonbahar yem ile tohum bitkisi desteği fuar kapsamında yapılacak.

TARIM ALANLARI GEZDİRİLECEK

Fuar süresince her gün katılımcıların sorularına cevap verecek uygulamalı atölye çalışmaları ve "Sağlıklı üretimin yolu" adı altında, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri tarafından Danışmanlık hizmeti verilecek. İl dışından fuara katılım sağlayacak misafirlere "Gez Gör Kocaeli" programı kapsamında tarım ve hayvancılık işletmeleri gezdirilecek.

HERGÜN SEMİNER

Bu yıl ki fuarda Kocaeli Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile alanında uzman kişiler fuarda seminerler verecek. Kocaeli'nde başlatılan "Sıfır Atık" projesi ödül töreni de fuarda yapılacak.

ULAŞIM HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nden katılım sağlayacak çiftçiler için ring araç servisi düzenleyecek. Fuara katılmak isteyen vatandaşların Muhtarlar ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Kaynak: Bültenler