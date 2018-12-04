Kocaeli 250 Tonluk Çöken Viyadüğün Altından Bacağı ve Kaburgaları Kırılarak Kurtuldu

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, Kuzey Marmara
Otoyolu'nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte yaklaşık 30 metreden düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirirken, Kani Öztürk (49) yaklaşık 250 tonluk enkazın altından mucize eseri kurtuldu. Kaburgaları ve bacağı kırılan Kani Öztürk olay anını hatırlamadığını söyledi.
Geçen hafta çarşamba günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tavşanlı
mevkiinde 7 nolu viyadükte devam eden çalışma sırasında viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. 4 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD
, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri 250 tonluk çöken viyadüğün altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Demirler kesilip, betonlar kırılarak işçilere ulaşılmaya çalışıldı. Enkaz altında ilk olarak Kani Öztürk isimli işçiye ulaşıldı. Kani Öztürk'e enkaz altında müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Kani Öztürk enkaz altından çıkarıldı. Kani Öztürk, Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu 3 işçinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı.
Kaburgaları ve sağ bacağı kırılan, vücudunda ve yüzünde kesikler oluşan Kani Öztürk ameliyata alındı. Kani Öztürk ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden Kani Öztürk bugün ortopedi servisine alınırken, yakınları gün geçtikçe sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadı. Bir süre daha hastanede tedavisi sürecek olan 6 çocuk babası Kani Öztürk, olay anını hatırlamadığını belirterek, Ben hatırlamıyorum. Gözümü burada açtım. dedi.
Marmara,Gebze,İşçi,Kocaeli
04 Aralık 2018 Salı 12:15