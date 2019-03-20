Kocaeli 300 Metrelik Gemi Körfezden Geçti

300 metrelik gemi körfezden geçti
Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen 300 metrelik CMA CGM Nerval gemisi İzmit
Körfezi'nden geçti. Yunanistan
'ın Piraeus limanından dün gelerek Diliskelesi limanına demirleyen Malta
bandıralı CMA CGM Nerval gemisi, yükünü aldıktan sonra Diliskelesi'nden ayrıldı. Toplam 300 metre uzunluğu ve 40 metre genişliği ile dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında gösterilen CMA CGM Nerval, tam yüklü olduğunda 83 bin 318 ton yük alabiliyor. Osmangazi Köprüsü
'nün altından geçerek Marmara Denizi
'ne açıldı.
İzmit, Güncel
Kaynak: DHA