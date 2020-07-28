KOCAELİ 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü önüne bir çocuğunu arkasına ise çocuğunu ve eşini oturtarak yolculuk yaptı.

D-100 Karayolu Çenesuyu geçişi yan yolda ilerleyen motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Sürücü önüne bir çocuğunu, arkasına ise çocuğu ve eşini oturturken, yolda ilerledi. Plakası bulunmayan motosikletin sürücüsü kendisini ve ailesini tehlikeye atarken, yan yolda ilerleyerek yolculuğunu devam ettirdi. Sürücünün duyarsızlığı görenlerin tepkisine neden oldu.