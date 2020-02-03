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Kocaeli 5 araç birbirine girdi, tem ulaşıma kapandı

5 araç birbirine girdi, TEM ulaşıma kapandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobil birbirine girdi.

03.02.2020 01:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 01:18
5 araç birbirine girdi, TEM ulaşıma kapandı
KOCAELİ'nin ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.
Kaza gece saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yolun sol şeridinde 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Polis ekipleri kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi için İstanbul yönünü trafiğe kapattı. Bu sırada kaza sırasında otomobillerin içerisinde olan çok sayıda vatandaş yolun emniyet şeridinde bekleyerek ekiplerin çalışmalarını izledi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri TEM Otoyolu'ndan gelen araçları Körfez gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Yaklaşık 1 saat süren araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli 5 araç birbirine girdi, tem ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA


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