Kocaeli 6 Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim, 5 Kişiye Umut Oldu

Kaynak: DHA

6 yaşında hayatını kaybeden İbrahim, 5 kişiye umut olduİzmit'te beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. Küçük İbrahim organ bekleyen 5 kişiye umut oldu.20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin oğlu İbrahim Nerminer, daha sonra kusmaya başladı. Ailesinin 112 Acili arayarak yardım istediği minik İbrahim'in ambulans eve gelmeden önce solunumu durdu. Eve gelen acil sağlık ekibi, 6 yaşındaki çocuğu evde 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde 7 gün boyunca tedavisi devam eden minik İbrahim, dün gece beyninde pıhtı oluşması sonucu fenalaştı. Hemen doktorlar tarafından müdahale edilen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Nerminer'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından böbrekleri, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul'daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir hastaya nakledildi.Küçük çocuğun organlarının bağışlanması hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Bizim hastanemizde çalışan İshak isimli elektrikçi bir arkadaşımızın oğlu, 20 Şubat tarihinde baş ağrısı ardından baygınlık geçirip acile getiriliyor. Hastanemizde gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 20 Şubat'tan beri yoğun bakımda gerekli destek verilmeye çalışıldı ama beyin ölümü gerçekleşti maalesef. 6 buçuk yaşında bir çocuğumuz. Çok üzücü bir durum. Ama aile hastanemizin personeli, çocuğunun organlarının başka kişilere umut olmasını istediği için bu talihsiz olaya rağmen çocuklarının organlarını bağışladılar. Çocuğun böbrekleri, korneası, kalp kapakçığı ve karaciğeri çeşitli kişilere umut olacak. dedi.Prof.Dr. Zafer Cantürk, İshak Nerminer'in hastanede çalışan bir kişi olarak organ nakli bekleyen hastalara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştuTabii bu üzücü olay bizi de derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz İshak kardeşimiz çok çalışkan bir kardeşimiz. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. O bu talihsiz olay ile hastanede çalışan biri olarak birilerine umut olmak için bu olayı pozitife çalışmış olmalarından dolayı ben hastalar adına onlara başsağlığı diliyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle talihsiz olaylar meydana gelmez ama bu olayların organ nakli konusunda insanlara bir umut olması açısından da vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorumİbrahim Nerminer'in cenazesi bugün Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.