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KOCAELİ 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü

72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldüİZMİT'te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.

02.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:17
72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü
İZMİT'te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki bankta yatan kişinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Parka gelen zabıtalar, Atalay Kötek olduğu belirlenen evsizi barınma evine götürmek istedi. Atalay Kötek, saat 09.00'dan 12.30'a kadar süren ikna çabası sonucu barınma evine gitmeyi kabul etti. Kötek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi. KOCAELİ 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

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KOCAELİ 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü
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