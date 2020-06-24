KOCAELİ 9 YAŞINDAKİ ARAS, İYİLEŞMEK İÇİN BEYAZ KAN BEKLİYOR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Aras Sarıçayır'ın lösemi hastası olduğu belirlendi.

24.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:42
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Aras Sarıçayır'ın lösemi hastası olduğu belirlendi. Aras'ın yaşama tutunması için beyaz kana ihtiyaç olduğunu söyleyen ailesi, kan bağışçılarından yardım bekliyor.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Aras Sarıçayır, yaklaşık 3 ay önce yüksek ateş ile koronavirüsten şüphelenilerek hastaneye kaldırıldı. Lösemi teşhisi konulan Aras'ın hastaneye yatırılmasının ardından hayata tutunabilmesi için devamlı olarak beyaz kan nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Annesi Dilek Beyazgül ile baba Cumhur Sarıçayır'ın ayrılmasının ardından yaklaşık 8 yıldır anneanne ve dedesi ile yaşayan Aras'ın lösemiye yakalanması sonrası tüm aile seferber oldu. Bir süredir kendi çevreleri ve yakınlarından kan bağışı toplayan aile, bir süre sonra kan bulamaz hale geldi. Lösemi hastası Aras'ın anneannesi Halide Beyazgül ile dedesi Şerafettin Beyazgül, torunlarının yaşaması için duyarlı vatandaşlardan kan bağışı yardımı istedi.
'BİZE DESTEK VERİRLERSE BİR CANI KURTARIRIZ'
Kan bağışçılarından yardım istediklerini söyleyen Halide Beyazgül, 'Bir akşam aniden ateşi çıkınca biz hastaneye götürdük. Bir hafta koronavirüs dediler ama koronavirüs çıkmadı. Doktor sonra bize kan kanseri dedi. Beyaz kan bulunması gerektiğini söylediler. Ben tüm vatandaşlarımızdan, herkesten rica ediyorum. Şu anda torunum kan kanseri, lösemi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatıyor. Ne olur bize yardım edin. Torunum daha 9 yaşında. Bütün vatandaşlardan rica ediyorum. Bizim Türk insanımız bu konuda duyarlıdır. Bize kan lazım, özellikle beyaz kan gerekiyor. Bize bu desteği verirlerse bir canı kurtarırız. 9 yaşında bir çocuğu kurtarırız. Biz onu istiyoruz. Şu anda hastanede yatıyor. İlik nakli olacak. Bana, 'Anneanne iyiyim' diyerek fotoğraf attı. Biz ona dua ediyoruz, lütfen sizler de edin.ö dedi. KOCAELİ 9 YAŞINDAKİ ARAS, İYİLEŞMEK İÇİN BEYAZ KAN BEKLİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Darıca, Güncel, Haber

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