16.07.2019 14:56
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KOCAELİ Adliyede intihara teşebbüs etti

KOCAELİ Adliyede intihara teşebbüs etti

Adliyede intihara teşebbüs ettiİzmit'te, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının 4'üncü katında intihara teşebbüs etti.

Adliyede intihara teşebbüs etti
İzmit'te, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının 4'üncü katında intihara teşebbüs etti.
Olay sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli Adliyesi binasında meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen C.T., adliye binasının dördüncü kat penceresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Adliyede bulunanların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İntihar teşebbüsünde bulunan C.T.'nin yanına müzakereci polisler gönderilirken, itfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erlerinin hava yastığı kurmaya çalıştığı sırada, müzakereci polisler bir anlık dalgınlığından faydalanarak C.T.'yi bulunduğu yerden aldı. C.T. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
İtfaiye, Körfez, İzmit, Sabah, Güncel

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