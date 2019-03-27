Kocaeli Ağaçlık Alana Düşen Kadın 16 Saat Sonra Kurtarıldı

Ağaçlık alana düşen kadın 16 saat sonra kurtarıldı
İZMİT'te gece yürüyüşü yaptığı sırada kayarak ağaçlık alana düşen Ayşe Erdemli(47), yaklaşık 16 saat sonra sesini duyurduğu gençlerin ihbarı ile kurtarıldı.
Olay, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, gece 02.00 sıralarında cadde üzerinde yürüyüşe çıkan Ayşe Erdemli, ayağının kayması sonucu bölgedeki vadiye yuvarlandı. Ormanlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun şarjı biten Ayşe Erdemli, gece boyunca sesini kimseye duyuramadı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren tekrar sesini duyurmaya çalışan Ayşe Erdemli'nin sesini, saat 17.00 sıralarında bölgeden geçen lise öğrencisi Celal Türedi duydu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.
Kadının sesini duyan ancak ağaçlık alana giremeyen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanda Ayşe Erdemli'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, kadının yerini tespit etmek için, olay yerine gelen gazetecilerin kullandığı drone ile bölgeyi inceledi. Ayşe Erdemli'nin yerini tespit eden itfaiye erleri, ormanlık alanda kadına ulaştı. Bölgedeki patika yollardan yanına gelen itfaiye erlerinin yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saat sonra çıkarılan Ayşe Erdemli, sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Erdemli, kontrol amacıyla Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alikahya, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA