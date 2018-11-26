Kocaeli Alevlere Müdahale Eden İtfaiye Eri, Türk Bayrağının Yanmasını Önledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56

İzmit'te, 3 katlı binanın çatısı alev alev yanarken itfaiye eri, merdivenle binaya yaklaşarak, balkonda asılı Türk bayrağını alıp, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, bayrağı itfaiye merdivenine asıp, yangına müdahale etmeye devam etti. Yenişehir Mahallesi Deniz Sokak'taki Aynur Kul (61) ve çocuklarının yaşadığı 3 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap olan çatı katını tamamen saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede sokağa gelen itfaiye görevlileri, binanın 3 tarafından yangına müdahale etti. Bu sırada merdivenden yangına müdahale eden itfaiye eri, binaya yaklaşarak, 3'üncü katın balkonunda asılı Türk bayrağını alarak, yanmasını önledi. İtfaiye görevlisi, daha sonra bayrağı merdivene asarak, yangına müdahale etmeyi sürdürdü.Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahibi Aynur Kul, itfaiye erlerinin çalışmasını izlerken, gözyaşı döktü. Yangının çıktığı evde yaşayan Adem Kul, Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yukarıda çocuklar vardı. Çocukları apar topar aşağı indirdik. Doğal gaz vanalarını kapattık; ama yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. Çocukları çıkardıktan sonra yangın çoğaldı. İçeri girme şansımız olmadı. İçerideki eşyalar da yeniydi. Yeni tadilat yapılmıştı. Tamamen yandı eşyalar; ama yapacak bir şey yok. Cana bir şey gelmesin dedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.