KOCAELİ ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Körfez
ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel
alt geçidi yağmur suları ile doldu. Polis
araçlarıyla geçitten geçmek isteyen sürücüleri uyarırken, itfaiye suyun tahliyesi için çalışma yaptı. İtfaiye
ve polis, suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan
Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.
Kaynak: DHAPolis
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