12.06.2019 15:20
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KOCAELİ ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Körfez ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Atalar Mahallesi'nde yer alan ve sahile bağlantıyı sağlayan Alaaddin Yüksel alt geçidi yağmur suları ile doldu. Polis araçlarıyla geçitten geçmek isteyen sürücüleri uyarırken, itfaiye suyun tahliyesi için çalışma yaptı. İtfaiye ve polis, suyla kaplanan Sahil Caddesi çevresinde önlem aldı. Şirinyalı mevkiinde bulunan alt geçit ile Mimar Sinan Mahallesi'nde yine sahile geçiş sağlayan alt geçit de yağmur sularıyla doldu.KOCAELİ ALT GEÇİTLERİ SU BASTI
Kaynak: DHA
Polis, Alaaddin Yüksel, Körfez, Güncel