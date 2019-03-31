Kocaeli Ambulansla Oy Kullanmaya Getirildi

Ambulansla oy kullanmaya getirildi İzmit
'te, Naime Köroğlu
fıtık rahatsızlığı nedeniyle hasta nakil ambulansı ile okula getirilerek oy kullandı.
İzmit'te oy verme işlemi saat 08.00'de başlarken, vatandaşlar oy kullanmak için sandık başlarına gitti. Evlerinden çıkamayacak olanlar için il genelinde seyyar sandıklar görev yaparken, ambulans ile taşınabilecek vatandaşlar için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'ne ait hasta nakil ambulansları seferber oldu. Bel fıtığı olduğu için hasta nakil ambulansı ile İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ne getirilen Naime Köroğlu sedye ile okula taşınarak, 1095 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy verdikten sonra tekrar ambulans ile evine götürülen Naime Köroğlu, Belim ağrıyordu, oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimizi yaptık. dedi.
Ambulansla getirilen Naime Köroğlu'nun oğlu Erhan Gökçimen
ise, Annem bel fıtığından ameliyat oldu. Rahatsız olduğu için gerekli yerlere başvuruda bulunduk. Sağolsunlar, Büyükşehir Belediyesi ambulans temin etti. Oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yapmış oldu. diye konuştu.
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullanan 86 yaşındaki Hünkar Dönmez, Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Yaşım 86. Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en hayırlısı olsun inşallah. Kendimiz iki arkadaş geldik. Bastonumuza tutuna tutuna gelip oyumuzu kullandık. Ben 60 senedir İzmit'te yaşıyorum. Her seçimde mutlaka oyumu kullanırım. Bu benim vatandaşlık görevim. Allah nasip ederse bir sonraki seçimde de oy kullanmak isterim. dedi.
Güncel
Kaynak: DHA