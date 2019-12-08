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Kocaeli aralık ayında denize girdiler

Aralık ayında denize girdilerKocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 arkadaş soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

08.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:39
ayında denize girdiler
'nin ilçesinde yaşayan 2 arkadaş soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Montla dolaşan vatandaşlar denizde yüzen iki arkadaşı şaşkınlıkla izledi.
Gölcük'te yaşayan Tuncay Fakçı ve Mert Yiğit Yaman, işten çıktıktan sonra denize girdi. Şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 2 arkadaş denizde yüzerken, havanın 10 derece olduğu Değirmendere'de mont ve berelerle dolaşan vatandaşlar, denizdeki ikiliyi şaşkınlıkla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile 2 arkadaşın fotoğrafını çekerken, bazıları ise 'Sizi görünce ben üşüdümö dedi.
İşten çıktıktan sonra stres atmak için denize geldiklerini söyleyen Tayfun Fakçı, 'Arkadaşımla beraber şehirlerarası otobüslerde çalışıyoruz. Haliyle çok yoruluyoruz. Şimdi de yoldan geldik. Yatacaktık ama ikimiz de suyu sevdiğimiz için 'Hadi gidip denize girelim' dedik. Amacımız stres atmak. Aklımıza esti, geldik. Su da güzel. İnsanların tepkisini yoldan geçerken fotoğrafımızı çektiklerinde fark ettik.ö dedi.
İnsanların kendilerini cep telefonlarıyla görüntülediğini ve esprili tepkiler verdiğini belirten Mert Yiğit Yaman ise, Bir abla çekiyordu. Gülerek bize el salladı. Bir abimiz ise gelip, 'Sizi görünce ben üşüdüm' dedi. O öyle söyleyince biz de suya tekrar daldık. diye konuştu.
Kocaeli aralık ayında denize girdiler

Kocaeli, Gölcük, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


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