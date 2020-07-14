KOCAELİ Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan bir TIR'a arkasından gelen başka bir TIR çarptı.
Arıza yapan TIR'a, TIR çarptı: 1 ölü 1 yaralı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yapan bir TIR'a arkasından gelen başka bir TIR çarptı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kaza Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu İstanbul istkametinde meydana geldi. Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 EY 961 plakalı rulo yüklü TIR arızalanınca yolun ortasında kaldı. Araç sürücüsü yol TIR'ın altına girerek hava hortumlarını kontrol ettiği sırada Celal Tümen Yalabık idaresindeki 06 BBG 235 plakalı maske yüklü TIR arıza yapan TIR'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Tahsin Karaahmet dorse tekerlerinin altında kalarak ağır yaralanırken arkadan çarpan TIR'ın içinde sıkışan Celal Tümen Yalabık ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan Tahsin Karaahmet ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istkametinde yol trafiğe kapanırken yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA