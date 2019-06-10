KOCAELİ Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı İzmit
'te viraja hızlı giren asit yüklü tanker devrilirken, sürücü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu'ndan D-100 Karayolu
'na geçişi sağlayan bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Gölcük
yönünden gelerek Ankara
yönüne dönmek isteyen Feyzullah Bülbül(55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı kostik asit yüklü tanker, viraja hızlı girmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye
ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah Bülbül'ü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bülbül, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza sonrasında tankerden sızan kimyasal maddenin yayılmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Güney
Yan Yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
D-100 Karayolu
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