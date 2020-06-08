KOCAELİ Atık bırakılan dere köpürdü

Atık bırakılan dere köpürdüİZMİT'te 'Paşa suyu' olarak da bilinen dere, bir firmanın kimyasal atık bırakması nedeniyle köpürdü.

08.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:19
Atık bırakılan dere köpürdü
İZMİT'te 'Paşa suyu' olarak da bilinen dere, bir firmanın kimyasal atık bırakması nedeniyle köpürdü. Üzerinde bir köpük tabakası bulunan dereden numune alınarak inceleme başlatıldı.
İzmit'te 'Paşa suyu' olarak bilinen dere atık bırakılması nedeniyle köpürdü. Derenin köpürdüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. Dere kenarına gelerek üzerinde köpük tabakası oluşan sudan numune alan Kocaeli İl Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek.
'DOĞAYA DÜŞMAN, İNSANA DA DÜŞMANDIR'
Kirlenen dereyle ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, "Paşasuyu İzmit'in antik dönemden beri su kaynağı. Üzerinde 2000 yıllık su kemerleri var. En az Çenesuyu kadar değerli olan suya, kokusundan ve renginden kimyasal olduğunu düşündüğüm atığı atan her kimse, iki elim yakasında olacak. Doğaya düşman, insana da düşmandır." dedi. KOCAELİ Atık bırakılan dere köpürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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