Kocaeli Avans Talebi Kabul Edilmeyen Belediye Çalışanı Tabanca ile Ateş Açtı

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, belediye binasına silahla giren belediye çalışanı İbrahim Çankaya
, belediye başkanı ile görüşmek istedi. Belediye başkanının yerinde olmadığını öğrenen İbrahim Çankaya, avans isteği talebinin kabul edilmemesi üzerine kuru sıkı tabanca ile bir el ateş etti. Polis
, İbrahim Çankaya'yı gözaltına aldı.
Olay sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi binasında meydana geldi. Belediye binasına gelerek binanın arka kapısından içeri giren ulaşım birimi çalışanı İbrahim Çankaya, başkanlık makamına gitti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran
ile görüşmek isteyen İbrahim Çankaya, daha sonra binanın 3. katına çıkarak burada tabanca ile 1 el ateş etti. Belediye çalışanları panik yaşarken, polise haber verildi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, hemen binaya girerek İbrahim Çankaya'yı etkisiz hale getirdi. İbrahim Çankaya'nın elindeki silahın kuru sıkı tabanca olduğu anlaşılırken, daha önce bir çok kez belediyeden avans aldığı ve borcunu ödemediği öğrenildi. Bugün tekrar avans isteyen İbrahim Çankaya'nın bu talebinin kabul edilmemesi üzerine belediye binası içerisinde havaya ateş açtığı öğrenildi. Gözaltına alınan İbrahim Çankaya, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.
04 Aralık 2018 Salı 11:33