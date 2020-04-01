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KOCAELİ Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı

Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı(2)OTOBÜSLERLE YAŞADIKLARI KENTLERE GÖTÜRÜLECEKLERİzmit'teki KYK yurtlarında karantina altına alınan 859 kişinin tahliyesi sürüyor.

01.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:18
Avrupa 'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı(2)
OTOBÜSLERLE YAŞADIKLARI KENTLERE GÖTÜRÜLECEKLER
İzmit 'teki KYK yurtlarında karantina altına alınan 859 kişinin tahliyesi sürüyor. Yurtlarda kalan vatandaşlardan evlerine gitmek için havayolunu tercih edecek olanlar sabah 06.15'te kalkan otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Karayolunu tercih etmek isteyen vatandaşlar ise, AFAD ve Kocaeli Valiliği organizasyonu ile ayarlanan 15 otobüs ile 15 farklı rota üzerindeki 48 ile götürülecek. Karantinadan çıkan kişiler otogarlara giderek otobüs firmalarını kullanmak zorunda kalmadan evlerine ulaşacak.
14 GÜN SONRA BABASINA KAVUŞTU
Annesi Fatma Naldemir ile birlikte Almanya'dan geldikten sonra Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda karantina altına alınan 5 yaşındaki Ferhat Naldemir, babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Evladından ayrı kalmanın kendisi için çok zor olduğunu söyleyen baba Engin Naldemir, oğlunu kucağından indirmedi.
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KOCAELİ Avrupa’dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kocaeli, Avrupa, İzmit, Güncel

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KOCAELİ Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı
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