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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, büyük bir hızla refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası beton bloğu kırılan direk otomobilin üzerine devrildi. Otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi. Görgü tanıkları, "Ne olduğunu anlamadık, deprem oluyor zannetik" dediler.

19.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:30

Eskişehir'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Feyzi , çarptığı aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direğinin beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eskişehir- karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Feyzi Dereli, kullandığı 26 ABP 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatarak hurdaya dönen aracın üzerine direk devrilirken, sürücü Dereli araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL, BETON BLOĞU YERİNDEN ÇIKARDI

Otomobil sürücüsü Dereli'nin cesedi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direğinin beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kazayı gören sürücülerden Mustafa Yücel, önüne bir anda aydınlatma direğinin düştüğünü belirterek, "Anlamadım ne olduğunu, deprem zannettim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye kontrol ettik. Araçta bir kişi vardı, oda hayatını kaybetti" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara, Dereli, Güncel

Kaynak: DHA


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