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Kocaeli babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandıİSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

06.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:52
Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı
İSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., 'te alışveriş yaparken yakalandı.
'da 2012 yılında babasını bıçakla öldüren O.E., 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce cezaevinden firar eden O.E. aranırken, dün İzmit kent merkezinde alışveriş yaptığı sırada görüldü. O.E.?nin tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen vatandaşlar polise verdi. Olay yerine gelen polis, O.E.?yi gözaltına aldı. O.E.?nin 3 ay önce Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından O.E. cezaevine gönderildi.
Kocaeli babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

İstanbul, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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