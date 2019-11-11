Kocaeli bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

İzmit'te okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yoğun duman sebebiyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda kullanılan izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Şans eseri yangın esnasında derste olan öğrencilerden hiçbiri dumandan etkilenmezken, okul binasının yangın dumanı ile dolmasından ötürü eğitime bir gün ara verildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA