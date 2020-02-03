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Kocaeli bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı.

03.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:41
Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı
KOCAELİ'nin ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kocaeli bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

İtfaiye, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA


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