KOCAELİ Bakkalı bıçaklayarak öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı-ARŞİV

Bakkalı bıçaklayarak öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldıİZMİT'te, bakkal Abdülbaki Aykut'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi.

01.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:09
Bakkalı bıçaklayarak öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İZMİT'te, bakkal Abdülbaki Aykut'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" diye savunan Engin Gülistan (33), indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde, 1 Eylül 2016 günü yaşanan olayda, Engin Gülistan, bakkal Abdülbaki Aykut'u (56) dükkanında bıçaklayarak, öldürdü.
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülistan, ifadesinde, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Engin Gülistan, bugün görülen karar duruşmasına, SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezası verilmesini mütalaa ettiği duruşmada, son sözü sorulan Engin Gülistan, pişman olduğunu belirterek, "Yıllarca psikolojik ilaçlar kullandım. Kendime zarar verdim. Kimyasal madde kullandım. Sabıkam yok. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahit. Cezaevinde dahi tedavi olamıyorum. Takdir mahkemenindir, pişmanım. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Engin Gülistan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
KOCAELİ Bakkalı bıçaklayarak öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Eylül, İzmit, Güncel, Haber
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