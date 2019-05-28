KOCAELİ Barakada çıkan yangında köpek telef oldu

Barakada çıkan yangında köpek telef oldu Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.
Öğleden sonra, Karamürsel Kayacık
Mahallesi'nde ormanlık alanda Fatih
Yolgan'a ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakanın yandığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka ve içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken, baraka içerisinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA