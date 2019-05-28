28.05.2019 19:05
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KOCAELİ Barakada çıkan yangında köpek telef oldu

Barakada çıkan yangında köpek telef olduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.

Barakada çıkan yangında köpek telef oldu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.
Öğleden sonra, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde ormanlık alanda Fatih Yolgan'a ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakanın yandığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka ve içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken, baraka içerisinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ Barakada çıkan yangında köpek telef oldu İtfaiye, Kocaeli, Karamürsel, Güncel
Kaynak: DHA