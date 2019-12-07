Haberler » Güncel » Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı - Haber

Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı.

07.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:58
Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı
KOCAELİ'nin ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

Başiskele, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞAN GRUBUNUN 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI - Haber
22:22 Bakanlar Kasapoğlu, Pekcan ve Turhanhemşehri buluşmasına katıldı - Haber
22:22 Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:20 HURSAD, paralimpik sporcuları umreye gönderdi - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 22:28:20