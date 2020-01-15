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Kocaeli bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralıKOCAELİ'nin Körfez ilçesi, bariyerlere çarpan otomobil devrilmesi sonucu sürücü Gülsen Çimen yaralandı.

15.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:28
Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
KOCAELİ'nin ilçesi, bariyerlere çarpan otomobil devrilmesi sonucu sürücü Gülsen Çimen yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Körfez Döküm kavşağı yan yol ayrımında meydana geldi. İzmit yönüne giden Gülsen Çimen idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen otomobilden çıkan sürücü Gülsen Çimen, acil sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İzmit yönünde yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

D-100 Karayolu, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA


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