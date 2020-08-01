KOCAELİ Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İZMİT'te, Begüm Gençtürk (21) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvası üzerinde meydana geldi. Begüm Gençtürk idaresindeki 41 ACC 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Begüm Gençtürk, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.