Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı

Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladıKOCAELİ Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı.

19.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:56
Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı
KOCAELİ Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı. Candemir, Ankara'da baro başkanları ile buluşarak Anıtkabir ve TBMM ziyaretlerinde bulunacak.
Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, TBMM'de hazırlanan illerde çoklu baro kurulması ve nispi seçim yapılması, ayrıca avukatların herhangi bir baroya bağlı olma zorunluluğunun kaldırılması konusundaki yasa tasarısına karşı, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun ortak olarak yayımladığı bildiri kapsamında yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe başlamadan önce adliye önünde toplanan avukatlarla birlikte açıklama yapan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, "Bugün o bildirgelerde saklı tuttuğumuz demokratik hak kullanımı doğrultusunda Türkiye'de pek çok ilde bulunan baro başkanları olarak yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Ankara Anıtkabir'de bir resmi program ve Barolar Birliği ve Meclis ziyaretlerinde bulunacağız. Ümit ediyorum sesimizi duyarlar " diye konuştu.
Baro Başkanı Candemir'in açıklaması sırasında çevresindeki avukatların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Açıklamanın ardından Candemir, kendisine eşlik eden 8 kişi ile birlikte yürüyüşe başladı. Kocaeli Baro Başkanı, Ankara’ya yürüyüşe başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahar Gültekin, Anıtkabir, Kocaeli, Ankara, Güncel, Haber

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