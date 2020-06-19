Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı

Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı (2)BOLU'YA ULAŞTIKocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli'den başladığı yürüyüşte Bolu'ya ulaştı.

19.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:11
Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı (2)
BOLU'YA ULAŞTI
Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli'den başladığı yürüyüşte Bolu'ya ulaştı. Candemir'i, Bolu'da avukatlar karşıladı. Sembolik olarak 20 kilometre gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Candemir yoluna otomobil ile devam etti. Candemir yaptığı açıklamada, "Bizim için çok kıymetli bir yol bu. Çünkü avukatlık kanununda baroların susturulması, görev alanlarının daraltılması gibi değişiklikler olursa bu ülkede şiddet gören kadınlar, çocuklar, katledilen doğa, hayvanlar, adalete erişim hakkı engellenen gruplar da susturulur. Onun için bu mücadeleyi çok kıymetli buluyoruz. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Lütfen avukatlık kanununa bizim dahilimiz olmayan bir şekilde değişiklik yapılmasın. Biz bu ülke için, bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşlara barış, mutluluk ve esenlik gelmesi için mücadele eden kurumlarız" diye konuştu. Kocaeli Baro Başkanı, Ankara’ya yürüyüşe başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahar Gültekin, Kocaeli, Ankara, Bolu, Güncel, Haber

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