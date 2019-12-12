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Kocaeli Başsavcısı Korkmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

12.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:00
Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Korkmaz, bilgi aldı.
Korkmaz, "" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.
"AA, bizim göz bebeğimizdir"
Korkmaz, Anadolu Ajansının köklü bir geçmişe ve yapıya sahip olduğunu belirterek, "AA, devletimizin ve milletimizin milli ve yerli haber ajansıdır. Bundan dolayı bizim göz bebeğimizdir. Bugüne kadar verdiği haberler ve doğru yayın politikalarıyla basınımıza ve milletimize çok hayırlı hizmetlerde bulundu." diye konuştu.
Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görsel, sanatsal ve kalite anlamından birbirinden güzel fotoğrafları birlikte izledik. Ben de 3 fotoğrafı oylamış oldum. Fotoğraflara oy vermekte zorlandım. Anadolu Ajansının her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
Kocaeli Başsavcısı Korkmaz, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Sarıkamış, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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