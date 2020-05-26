KOCAELİ Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler

Bayramda bando takımının konseriyle eğlendilerKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral verdi.

26.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:08
Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral verdi. Bando takımının konseriyle eğlenen vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evlerinde olan vatandaşlara moral olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın, Derince ve Körfez ilçelerindeki birçok sitede gerçekleştirdiği konserler, vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı. Bando Türk Sanat Müziği ve türküler seslendirirken, balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. Vatandaşlar bando takımının konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
KOCAELİ Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Haber
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Haberler››Güncel››KOCAELİ Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:03: Sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri polisler besledi - Haber 10:02: KOCAELİ Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler - Haber 10:01: Bayramda evlerinde bando takımının konseriyle eğlendiler - Haber 10:00: Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 09:58: Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu - Haber 09:23: Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış - Haber 09:19: Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı - Haber 08:18: İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler