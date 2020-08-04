KOCAELİ Bayramdan sonra da Kandıra plajları dolup taştı

Bayramdan sonra da Kandıra plajları dolup taştı

KURBAN Bayramı tatilinde günübirlik ve yazlıkçı tatilcilerin akınına uğrayan Kocaeli'nin Kandıra sahilleri bayramdan sonra da dolup taştı.

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları Kurban Bayramında dolup taştı. Bölgeye özellikle yakın iller olan İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Bayram sonrasında boşalacağı düşünülen plajlar aksine tatilcilerle yine dolup taştı. Bayramdan sonra da bölgede bulunan otel ve pansiyonlar doldu.

Dün sabah denize girmek için geldiklerini fakat kalabalık nedeniyle giremediklerini söyleyen Murat Öztürk, 'Dün çok kalabalıktı ve yoğunluktan dolayı girmedik. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için denize girmek istemedik. Bugün denizin sakin olacağını düşünerek bugün plaja indik.' dedi.

Bayramda plajların çok kalabalık olduğunu belirten Erol Zar, 'Bayramın ikinci günü Sakarya'dan geldik. Aşırı yoğunluk vardı, şemsiyeler birbirine yapışıktı ve biz de giremedik denize. Bugün ancak biraz sakinleşti gibi ve denize girmeye karar verdik.' diye konuştu.