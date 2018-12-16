Kocaeli Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kocaeli
'nin İzmit
ve Başiskele
ilçelerinde bebek ürünleri satan 5 mağazaya müşteri gibi girip, ürünlerdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak çalan 2 kişi yakalandı.
23 Ekim ve 10 Kasım
tarihleri arasında, Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan bir bebek mağazasının 5 şubesine müşteri gibi giren hırsızlar, ürünlerdeki alarm sistemlerini devre dışı bırakarak bebek kameralarını ve eşyaları çantalarına doldurarak çaldı. Mağaza görevlilerinin şikayeti üzerine mağaza içerisinde bulunan güvenlik kameraları ve çevrede bulunan MOBESE kameraları kayıtları incelenmeye alındı. Şüphelilerin mağazaya geldikleri kiralık otomobilin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önce de aynı mağazanın farklı illerdeki şubelerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen B.Y.(28) ve S.Y.(27) olduklarını belirledi. 2 kişi polisin takibi sonucu İzmit Kozluk
Mahallesi'nde yakaladı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
16 Aralık 2018 Pazar 18:40