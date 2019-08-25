Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ BEKÇİNİN VURULDUĞU ÇATIŞMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada biri bekçi olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı.

25.08.2019 17:28
KOCAELİ BEKÇİNİN VURULDUĞU ÇATIŞMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada biri bekçi olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi polis ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı.
Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada ortak olan E.K. (39) ile C.G. (27) yaklaşık 3 ay önce ortaklıklarını bitirmek istedi. Bu süreçte E.K. ile C.G. arasında alacak verecek meseleleri yüzünden husumet ortaya çıktı. 2 gün önce gece saat 02.00 sıralarında lokantanın önüne giden E.K., elindeki tabanca ile lokantaya doğru ateş açtı. Bu sırada lokantada olan C.G.?nin kardeşi F.G.(19) ile lokantadaki bekçiler de ateşe karşılık verdi. Çıkan çatışmada M.G.(25) ile gece bekçisi F.Ö. yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan E.K., C.G. ve F.G. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ BEKÇİNİN VURULDUĞU ÇATIŞMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58   Tandır evi, yangında kül oldu
17:57   - Hong Kong'da Molotoflu Eylem- Hong Kong Polisi, Yıllar Sonra İlk Kez Göstericilere Karşı Tazyikli...
17:56   Vali akbıyık, bıçaklı saldırıda yaralanan polis müdürünü ziyaret etti
17:56   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu...
17:55   Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
17:54   İzmir'de orman yangını
17:54   Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi