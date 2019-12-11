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Kocaeli berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi

Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söylediKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basan Necmi D., benzin döküp, yakmakla tehdit etti.

11.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:45
Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi
'nin ilçesinde, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basan Necmi D., benzin döküp, yakmakla tehdit etti. K.Ç., dükkanından çıkarken, polis de Necmi D.'yi çıkarmak için ikna çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde, Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Necmi D., iddiaya göre, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını elinde tüfekle basarak, diğer elindeki bidondan yerlere benzin döktü. Necmi D., iş yerini yakmakla tehdit ettiği K.Ç., hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Olay yerine ayrıca özel harekat polisleri de geldi. Polis, iş yerini ateşe vereceğini söyleyen Necmi D. ile görüşerek, sorununun ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Necmi D. de berber ile kredi için kefil olduğu banka müdürünün getirilmesini istediğini söyledi. Polis, Necmi D.'nin dışarı çıkması için ikna çalışmasını sürdürüyor.
Kocaeli berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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