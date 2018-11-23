Kocaeli Beyin Tümörü Ameliyatında Enfeksiyon Kaptı, Tümörün Tam Alınmadığı Belirlenince İkince Kez...

23 Kasım 2018 Cuma 15:05



23 Kasım 2018 Cuma 15:05

Beyin tümörü ameliyatında enfeksiyon kaptı, tümörün tam alınmadığı belirlenince ikince kez ameliyat olduKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Murat Güney, 16 yaşındaki oğlu Gürkan Güney'in beyincik tümörü teşhisi ile ameliyat edildikten sonra hastanede enfeksiyon kapması nedeniyle 21 gün enfeksiyon tedavisi gördüğünü, tümörün tam olarak alınamadığının tespit edilmesi üzerine özel bir hastanede ameliyatının gerçekleştiğini söyledi. Murat Güney hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen, görme kaybı yaşayan oğlunun kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti.Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Yasemin ve Murat Güney'in oğulları Gürkan Güney'e, 1 Ağustos tarihinde beyincik tümörü teşhisi konuldu. Acilen ameliyat edilmesi gerektiği söylenilen Gürkan Güney, 2 Ağustos tarihinde ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, İstanbul'da bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 9 saat ameliyatta kalan Gürkan Güney, ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinden 3 gün sonra durumu kötüleşen Gürkan Güney, ailesi tarafından yine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekrar getirildi. Burada ameliyat sonrasında enfeksiyon kaptığı tespit edilen Gürkan Güney, tekrar tedavi altına alınarak beline diren takıldı. İkinci gelişinde hastanede 21 gün kalan Güney, uygulanan enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildi.Ailesi, taburcu olduktan 25 gün sonra Gürkan'ın yürüme ve konuşma yetisini kaybetmeye başlaması üzerine çocuklarını bu kez Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Burada kontrolleri baştan sona tekrar yapılan Gürkan Güney'in, geçirdiği ameliyatın tamamlanmadığı ve tümör dokusunun bir kısmının alınamadığı belirlendi. İkinci kez ameliyat olması gereken Gürkan Güney, ameliyat için bu kez İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yapılan ameliyatın ardından durumu iyiye gitmeye başlayan Gürkan Güney, şu anda konuşamıyor, yürüyemiyor. Aynı zamanda görme ve duyma yetilerinde de azalma olan Güney, ilaç ve kemoterapi tedavileri ile iyileşeceği günü bekliyor.Murat Güney oğlunun ameliyat olduğu hastanede enfeksiyon kaptığını belirterek, Benim çocuğuma 1 Ağustos tarihinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü teşhisi konuldu. Çok acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatın Derince'de yapılamadığını, Kocaeli Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde yapılabildiğini söylediler. Buralarda yer olmadığı için 112 Acili devreye sokarak benim çocuğum Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 2 Ağustos'ta çocuğum sabah 7 buçukta ameliyata girdi, akşam 5'te ameliyattan çıktı. Doktorlar bize 'Her şey yolunda gitti. Tümörü tamamen aldık. Sakin olun. Çocuğunuz iyi olacak' dediler. Daha sonra benim çocuğum 3 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gün sonra benim çocuğum yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum orada yoğun bakımda enfeksiyon kapmış. Enfeksiyon kapmış bir şekilde, kafası şiş bir şekilde çıktı oradan. Ondan sonra 10 Temmuz'da bizi taburcu ettiler hastaneden. Çocuğumuzun bakımı için özel oda istediğimizde bize özel oda vermediler. Çocuğum 3 hastanın olduğu bir odaya verildi. Sonra bu şekilde taburcu ettiler dedi.Taburcu olduktan hemen sonra tekrar hastaneye döndüklerini söyleyen Murat Güney, Taburcu olduktan sonra çocuğum daha da rahatsızlandı, ateşi yükseldi. Tekrar hastaneye yatırdık çocuğumu. Tam 21 gün hastanede yattı. Enfeksiyondan tedavi gördü. Beline diren taktılar. 21 gün çocuğumun belinden sıvı geldi enfeksiyon olduğu için. Biz ne kadar doktorlara çocuğumuzun durumunu sorsak da bize hep iyi denildi. Ama hiç iyiye gitmediğini biz anladık. Üstlerine gittikçe bize en sonunda, 'Cumhurbaşkanına kadar yolunuz var. İstediğiniz yere şikayet edin' dediler. Benim çocuğuma verdiler antibiyotiği biraz kendine gelir gibi oldu ve 8 Eylül'de tekrar taburcu ettiler. Kocaeli'ye döndüm. Çocuğum birkaç gün iyileşir gibi oldu. Ondan sonra tekrar yürüyemez oldu, konuşamaz oldu, yutkunamaz oldu, gözlerinde görme azaldı. 8 Ekim günü çocuğumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole götürdüm. Bana orada, 'Bu çocuğun patolojisi kötü çıktı. Bu çocuğun ışın tedavisi görmesi lazım' dediler. Beni 1 hafta boyunca profesör yok diye hiçbir şey yapmadan beklettiler. Onkoloji doktorunun geleceğini söylediler. Geldi baktı, bizi Kocaeli'ye gönderdi tekrar. diye konuştu.Daha sonra oğlunu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdığını söyleyen Murat Güney, Hastaneye hemen yatırdık. Tetkikler yapıldı ve bize durumunun çok kötü olduğunu söylendi. Çok acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bizi özel bir hastaneye yönlendirdiler. Bu ameliyatın Kocaeli'de yapılamayacağını, yapılsa bile iyileşmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. İstanbul'a gittik kendi imkanlarımızla. Sağ olsunlar dernekler, hayırseverler, memleketten eş dost devreye girdi, 23 Ekimde çocuğumun operasyonunu yaptık. Çocuğumuz şu anda yürüyemiyor, gözlerinde yüzde 50'ye yakın görme kaybı var, sağ kulağı duymuyor, mideden besleniyor, kesinlikle yutkunamıyor. Şu an Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyor. dedi.Murat Güney ilk ameliyatının olduğu ve enfeksiyon kaptığını belirttiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevliler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.