KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

Boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu(2)
BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDU Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor