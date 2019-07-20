KOCAELİ Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde çırpınan Suriye
uyruklu 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 1'i kayboldu. Deniz polisi ve itfaiye ekipleri denizde kaybolan bir çocuğu bulmak için çalışma başlattı.
Olay öğle saatlerinde Tütünçiftlik kumsalında meydana geldi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Şamil El Hüseyin (13), Ömer El Ali (15), Abdülhalik El Ali (9) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocukların suda çırpındığını gören Erol Değer hemen denize atlayarak 3 çocuğu vatandaşların da yardımıyla denizden çıkardı. Bu sahilde bulunanlar112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkartılan çocukları tedavi altına aldı. Abdülhalik El Ali'nin ise denizde bulunamayınca Deniz Polisi, itfaiye ekipleri deniz yüzeyinde arama başlattı. Dalgıç ekipleri de olay yerine sevk edildi.
3 çocuğu kurtardığını söyleyen Erol Değer, "Çırpınan çocukları görünce hemen denize atladım. 3 çocuğu kurtarırken, 1 çocuk kayboldu. Çok üzüldüm." dedi.