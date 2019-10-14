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Kocaeli bolu'daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Bolu'daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildiBolu'nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime Özer ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer, İzmit'te toprağa verildi.

14.10.2019 15:59
Bolu'daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi
Bolu'nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime Özer ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer, İzmit'te toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı. Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime Özer ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirirken, Özer çiftinin kızı Betül Özer ile sürücünün ablası Fehime Karakoç yaralandı.
Kazada yaşamlarını kaybeden Naime Özer ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer'in cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük ilçesindeki Nüzhetiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olarak cenazeye katılan Betül Özer'in cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Kocaeli bolu'daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Gerede, İzmit, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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