Kocaeli Borç Bunalımına Giren Şoför 7'nci Kattan Aşağı Atlayarak İntihar Etti

İzmit
'te, iddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma giren Murat Bodur(47) eşi ve çocuklarının gözü önünde, 7 katlı binanın son katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olay sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi İstanbul
Karayolu Caddesi Barbaros Apartmanı'nda meydana geldi. Bir firmada tanker şoförlüğü yapan Murat Bodur eşi ve iki çocuğunun gözleri önünde 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden aşağı atladı. Murat Bodur beton zemine düşerken, eşi ve çocukları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Murat Bodur'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşi, ölen eşinin cenazesi başında, Hasta olaydın ben sana bakardım. Hasta olanlar intihar etmedi sen neden atladın diyerek gözyaşlarına boğuldu. Murat Bodur'un borçları nedeniyle bunalıma girmesi sonucu intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmit, Murat Bodur, Güncel
Kaynak: DHA