Haberler » Güncel » Kocaeli boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Kocaeli boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, demir boruları çatı katına çekmek isteyen Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

04.11.2019 11:43
Boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, demir boruları çatı katına çekmek isteyen Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.
Olay dün, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binada kiracı olarak oturan Ayhan Usta, binada tadilat yapmakta olan ev sahibine yardım etmek istedi. Ayhan Usta oğlu Baki Can Usta ile birlikte çatı katına çıktı. Ayhan ve Baki Can Usta iple bağlanan boruyu tutup içeri çekmek isterken boru evin önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Ayhan ve Baki Can Usta elektrik akımına kapıldı. Baki Can Usta'nın elektrik çarpması sonucu elbiseleri tutuştu. Binada yaşayanlar müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Yaralanan baba ve oğlu 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Ayhan Usta Yalova'da bulunan bir hastaneye, olayın yaşandığı gün doğum günü olduğu öğrenilen Baki Can Usta ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli boru elektrik hattına dokununca baba ve oğlu akıma kapıldı

Kocaeli, Darıca, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz
15:39 Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada sanığın yargılanmasına başlandı
15:39 Türkiye 177 dijital hastane ile dünya ikincisi
15:33 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak
15:11 Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
14:47 Peugeot-Fiat birleşmesinde Aralık ayında imza atılabilir
14:28 Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi
14:25 Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
14:25 CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
14:23 İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
4.11.2019 15:41:45