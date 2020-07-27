KOCAELİ-Bot faciasından kurtulan minik Veysel, yaşama tutunamadı
Bot faciasından kurtulan minik Veysel, yaşama tutunamadı (2)GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİİzmit'te bot faciasından kurtarıldıktan sonra 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Veysel Büyükyaşar, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
27.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:28
Bot faciasından kurtulan minik Veysel, yaşama tutunamadı (2)
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmit'te bot faciasından kurtarıldıktan sonra 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Veysel Büyükyaşar, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Büyükyaşar'ın cenazesi helallik alındıktan sonra Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Köşem Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Veysel'in annesi Müjde Büyükyaşar ve akrabaları katıldı. Anne Müjde Büyükyaşar, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerek dualar okudu.
Kaynak: DHA