Kocaeli Bunalıma Giren Kadın Çatıya Çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bankaya 4 bin TL borcu olan, iş bulamayınca bunalıma giren 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Emine Akkaya, çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşlar, Emine Akkaya'yı ikna ederek aşağı indirdi.Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde oturan Emine Akkaya, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine gelerek 3 katlı Gölcük Merkez Kapalı Çarşı'nın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturan Emine Akkaya'yı görenler 112 Acile haber verdi. Bu sırada vatandaşlar çatıya çıkarak Emine Akkaya ile görüştü. Bankaya 4 bin TL borcu olduğunu, iş aramasına rağmen bulamadığını, eşinin işsiz olduğunu söyleyen Emine Akkaya ile görüşen vatandaşlar, yetkililerle görüşme sözü verdi. Bu sırada polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiyenin binanın önünde şişme atlama yatağını açtığı sırada vatandaşlarla görüşen Emine Akkaya, ikna olarak aşağı indirildi. Ağlayarak sıkıntılarını anlatan Emine Akkaya, 112 Acil ekibinin sağlık kontrolünün ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.