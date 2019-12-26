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Kocaeli, Bursa ve Sinop'ta bazı alanlar rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırılacak

Kocaeli, Bursa ve Sinop'ta yer alan bazı alanların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38 Kocaeli, Bursa ve Sinop'ta bazı alanlar rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırılacak
, ve 'ta yer alan bazı alanların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, Fener Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Sinop'un Boyabat ilçesinin Çattepe köyü ile Gerze ilçesinin Kahramaneli köyünde, Karamürsel Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Senaiye köyü ve Bursa'nın İznik ilçesi Osmaniye köyünde yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acilen kamulaştırılacak.

Kocaeli, Bursa, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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