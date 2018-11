Kocaeli Büyükşehir Belde A.Ş. Personeline Yüzde 31 Zam

08 Kasım 2018 Perşembe 20:39



08 Kasım 2018 Perşembe 20:39

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş. personeline sosyal haklar dahil yüzde 31 zam yapıldı.Belde A.Ş.'de örgütlü olan Hizmet-İş Sendikası ile işveren sendikası YerelSen arasında bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanan anlaşma, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 'nun da katıldığı törenle açıklandı. Törene Başkan Karaosmanoğlu, Belde A.Ş Genel Müdürü Kemal Yazıcı , Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile Belde A.Ş. çalışanları katıldı. Törende işçilere yüzde 31 zam yapılacağını müjdeleyen Başkan Karaosmanoğlu, " Hizmetimizi yapacağız, helal lokmamızı sofralarımıza götüreceğiz. Sözleşmemiz bereket getirsin" dedi.Törende ilk sözü alan Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, "Sosyal hakların tüm personelimize ödenmesini istiyorduk. Tam olmasa da taleplerimiz karşılandı. Belde A.Ş.'deki bin 200 personelin yanı sıra, KHK ile belediye bünyesine geçen 3 bin 500 personelimiz için ileriye dönük anlaşma sağladık. 4 bin 700 Büyükşehir çalışanı 2020 yılının 6'ncı ayından itibaren aynı şartlarla belediye bünyesinde çalışacaklar. KHK'dan geçen 3 bin 500 personelimiz mevcut sözleşmeleriyle devam edecek. Başkanımızın da önerisi ile 6 aylık üye aidatlarımızı işçilerimize geri ödeyeceğiz" dedi.Daha sonra söz alarak işçilere ellerinden geldiğince iyileştirme yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Bu şehir Türkiye 'nin lokomotifi her şeyin en güzelini sizinle birlikte yapıyoruz. Büyük bir aileyiz; bu şehri marka haline getirdik. Hizmetimizi yapacağız, helal lokmamızı sofralarımıza götüreceğiz. Sözleşmemiz bereket getirsin. İsteklerin sonsuz, sınırsız" diyerek sosyal haklar dahil yüzde 31 zam verdiklerini işçilere müjdeledikten sonra sözleşmenin detaylarını açıkladı.2 yıl süreli toplu sözleşmeye göre 1. yıl ücretlerde ortalama yüzde 15.30, sosyal haklarda da yüzde 15.30 zam yapıldı. 2 yıl içinde ücretlere, 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Toplu iş sözleşmesi ile 3 çocukla sınırlı her çocuk için her ay 40 TL'lik çocuk yardımı, her ay 60 TL yakacak yardımı, İlkokul öğrencilerine 135 TL, ortaokul öğrencilerine 145 TL, lise öğrencilerine 160 TL, yüksekokul öğrencilerine de 200 TL olmak üzere öğrenim yardımı, Ramazan ve Kurban bayramlarında 120'şer TL bayram yardımları, 366 TL izin yardımı, her yıl 30 günlük ikramiye, yardımcı dosyada çalışan 2014-7'nci aydan sonra işe giren işçilere kademeli olarak seyyanen 12 TL yevmiye ilave ödeme yapılacak. - KOCAELİ