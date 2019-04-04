Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın Göreve Başladı

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AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, mazbatasını alarak göreve başladı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükakın, Kocaeli Adliyesine gelerek, İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Yusuf Coşkun'dan mazbatasını aldı.Büyükakın, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediye binası önünde Büyükakın'ı, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş karşıladı.Törende konuşan Büyükakın, görevi devraldığı İbrahim Karaosmanoğlu'na ve belediye personeline teşekkür ederek, şöyle konuştu:"Bundan sonra hayatımız, bu kente adanmış bir hayattır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Kocaeli'nin, Türkiye'nin yaşamak için imrenilen ilk üç şehrinden biri olması, dünyaca tanınması, herkesin yaşamak isteyeceği ve yarın çocuklarımıza devrettiğimizde gururla 'Biz, size bu şehri emanet ediyoruz.' diyeceğimiz bir şehir olması için çalışacağız."15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Karaosmanoğlu da Büyükakın'ı tebrik etti.Törenin ardından Büyükakın, Karaosmanoğlu ve belediye yetkilileriyle başkanlık binasındaki makamına geçerek görevi devraldı.