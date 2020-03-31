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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Milli Dayanışma Kampanyası" için 6 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:56
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Milli Dayanışma Kampanyası" için 6 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi. Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap vererek 6 aylık belediye başkanlığı maaşını kampanya kapsamında bağışladığını ilan etti. Başkan Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ben de aylık maaşımı bağışlıyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yaşam
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