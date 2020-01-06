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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019'da çiftçilere 9 bin gezen tavuk dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 2019'da çiftçilere yüzde 50 hibeyle 9 bin gezen tavuk dağıtıldı.

06.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:16 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019'da çiftçilere 9 bin gezen tavuk dağıttı
Büyükşehir Belediyesince 2019'da çiftçilere yüzde 50 hibeyle 9 bin gezen tavuk dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması amacıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere 1 yılda 9 bin gezen tavuk dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje çerçevesinde, en az 40-50 metrekare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çitle örülü 800-1000 metrekare dolaşma alanı bulanan çiftçilere, Büyükşehir Belediyesince her kümes için 250'ye kadar "Atak-S" cinsi yumurta verimi yüksek tavuk verildi.
Başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan Kandıra, İzmit, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Dilovası, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli 9 bin gezen tavuk dağıtıldı.
Proje kapsamında çiftçilere ayrıca askılı yemlik ve askılı suluk, su deposu, altlık talaş, yumurta öncesi yemi ve yumurta yemi desteği de sağlandı.

Kocaeli, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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